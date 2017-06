Mesmo com receio de panelaÃ§o, Temer avalia pronunciamento na TV

Ministros advertiram para o risco de panelaços, mas Temer prefere que a gravação seja transmitida na TV – e não nas redes sociais, como chegou a ser divulgado neste domingo.

Temer ainda não bateu o martelo, e avalia o desgaste com a transmissão em TV e rádio de sua fala, que foi gravada na biblioteca do Palácio da Alvorada.

A gravação que o presidente Michel Temer fez neste domingo, teria uma mensagem sobre economia e um recado a Joesley Batista.

A linha do discurso de Temer deve ser que criminosos não sairão impunes e serão responsabilizados pelos atos ilícitos que praticam.A fala é uma mensagem a Joesley Batista, que acusou Temer de chefiar a maior organização criminosa do Brasil. Para Temer, Joesley aponta o dedo a outros para fugir da punição.

O Palácio do Planalto avalia que a melhor estratégia é colar o discurso de que, após a delação premiada, os irmãos Batista não cumpriram pena em prisão.

Também na fala que será divulgada nesta segunda, Temer falará da viagem à Rússia e fará um balanço sobre medidas do governo.

O presidente quer reforçar que a gestão dele tem a “missão” de criar empregos.

Presidente embarca para Rússia

O Palácio do Planalto divulgou na sexta-feira o roteiro da viagem do presidente Michel Temer à Rússia e à Noruega, que ocorrerá na próxima semana.

A visita aos países europeus será realizada em meio à crise política provocada pela delação dos executivos do grupo J&F e que implicou Temer na Lava-Jato. O presidente chegou a cogitar suspender a viagem diante da perspectiva de ser denunciado pelo Ministério Público Federal enquanto estivesse fora do país.

O embarque para a Rússia foi marcado para esta segunda (19), com chegada à Moscou no dia seguinte. Após agendas com empresários e autoridades russas, Temer segue para Oslo, na Noruega, na quinta (22). A previsão de chegada ao Brasil é no sábado (24).

Na ausência de Temer do País, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ficará interinamente na Presidência da República.

Rússia

Em Moscou, Temer tem agenda marcada com o presidente russo Vladimir Putin, o Primeiro-Ministro Dmitry Medvedev, a Presidente do Conselho da Federação, Valentina Matvienko, e o Presidente da Duma de Estado, Vyacheslav Volodin.

A previsão é de que os dois países assinem acordos bilaterais em temas como promoção de comércio e investimentos, intercâmbio cultural e consultas políticas. O Brasil aposta na diversificação das exportações do mercado nacional para o país eurasiático.

Noruega

Em Oslo, Temer se reunirá com o rei norueguês Harald V, a Primeira-Ministra Erna Solberg e o presidente do parlamento local, Olemic Thommessen. Por lá, o foco será a agenda ambiental, cujo Brasil tem na Noruega um dos principais parceiros. (AG)