“Mesmo em travessia, o Rio Grande do Sul não está paralisado”, disse o governador gaúcho

Entre os desafios de governar um Estado está a necessidade de investir para desenvolver a área de logística. A perspectiva do setor para o presente e o futuro foi tema do 4° Fórum Os Caminhos do Rio Grande, promovido pela Rede Pampa, nesta sexta-feira (16), na sede da Sociedade de Amigos do Balneário de Atlântida (Saba), na praia de Atlântida, em Xangri-Lá, no litoral gaúcho. Na abertura, o governador José Ivo Sartori falou sobre o atual momento do Rio Grande do Sul. O fórum conta com apoio da Secretaria dos Transportes e da Empresa Gaúcha de Rodovias. As informações são do Palácio Piratini.

De acordo com o governador, o processo de mudanças profundas para modernizar a máquina pública foi iniciado nos primeiros dias de gestão. Na avaliação dele, a infraestrutura é exemplo de que o RS passa por um momento de travessia, mas que não está paralisado diante das dificuldades.

“Já reduzimos a projeção de déficit de R$ 25 bilhões para R$ 8 bilhões até o final de 2018 e estamos otimistas quanto à adesão ao Regime de Recuperação Fiscal”, afirmou. “Isso não resolve todos os nossos problemas, mas é um grande passo. Será um fôlego financeiro de R$ 11,3 bilhões até 2020. Um dinheiro que fica aqui para equilibrarmos as contas e voltarmos a investir naquilo que é essencial: segurança, educação, saúde, assistência social e infraestrutura”, disse.

O secretário dos Transportes do RS, Pedro Westphalen, voltou a falar sobre a necessidade de ampliação da intermodalidade para melhor utilizar a infraestrutura com benefícios de logística. Para Westphalen, este processo eliminará os gargalos.

Logística

Além dos 1,7 mil quilômetros de estradas recuperadas e construídas no Estado, Sartori falou sobre outras realizações que beneficiaram a logística em seus três anos de governo. Ele garantiu que a ERS-118 está “saindo do papel” e mais trafegável. Outro ponto foram os investimentos em melhorias nos aeroportos gaúchos.

Entre as conquistas apontadas, também estão os voos regulares da Azul de Porto Alegre para Santo Ângelo e Uruguaiana, e as novas rotas da capital para Rivera/Santana do Livramento, Bagé, Passo Fundo, Rio Grande e Santa Cruz do Sul, que estão em negociação (a Gol solicitou a adesão ao Programa Estadual de Desenvolvimento da Aviação Regional para operar em parceria com a empresa de táxi aéreo Two Flex cinco novas rotas).

Ainda foram citados temas como a expansão do transporte hidroviário e os recordes de movimentação nos portos, que desafogam as estradas gaúchas.

Fórum

O 4° Fórum Os Caminhos do Rio Grande é uma iniciativa do projeto RS Sustentável, da Rede Pampa. As discussões sobre temas ligados à qualidade de vida da sociedade gaúcha reúnem lideranças da comunidade política e empresarial. A última edição foi realizada na Casa da Pampa, durante a 49ª Expointer. O evento dá continuidade aos debates das três edições anteriores realizadas em Esteio, Canela e Santa Cruz. Acompanharam autoridades nacionais, estaduais, regionais, profissionais e representantes de sindicatos, entidades de classe e da Rede Pampa.

