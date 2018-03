Mesmo perdendo por 2 a 0 para o Inter, o Grêmio avançou às semifinais do Gauchão 2018

Tendo o Estádio Beira-Rio como palco, Inter e Grêmio duelaram na noite desta quarta-feira (21) por uma vaga nas semifinais do Campeonato Gaúcho. Precisando marcar quatro gols, o Colorado fez dois e venceu a partida por 2 a 0, deixando a vaga das semifinais do Gauchão para o Tricolor, que havia vencido a partida de ida, no domingo (18), por expressivos 3 a 0.

O Grêmio entrou em campo para administrar a partida. Nos minutos iniciais, atuou com a marcação alta, atacando e pressionando os colorados, enquanto o Inter se defendeu. A partir da metade do primeiro tempo, os donos da casa encontraram espaços e passaram a chegar por mais vezes ao campo de defesa gremista. Aos 33 minutos do primeiro tempo, Nico López marcou, após pênalti cometido por Bressan, que entrou no lugar de Pedro Geromel, convocado para a Seleção Brasileira pelo técnico Tite.

A etapa complementar seguiu dramática para os visitantes e o técnico Renato Portaluppi providenciou suas primeiras alterações: Arthur entrou no lugar de Jael e Alisson ocupou a vaga de Léo Moura. No entanto, o Inter ampliou o marcador com D’Alessandro, em uma bela cobrança de falta, aos 21 minutos da etapa final.

Ao fim da partida jogadores da dupla comentaram o resultado. Rodrigo Dourado lamentou a não classificação. “O torcedor sempre esteve do nosso lado. Uma pena não termos conseguido marcar o 3º para levar aos pênaltis” , afirmou na saída do gramado.

Já Arthur valorizou a classificação apesar da derrota em campo. “Nosso primeiro jogo foi muito bom, hoje nem tanto, mas o mais importante foi a classificação”, declarou o atleta.

Semifinais

Na primeira partida das semifinais, o time de Renato Portaluppi enfrenta o Avenida no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul, às 16h do próximo domingo (25).

Ficha técnica

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Arbitragem: Leandro Vuaden, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Lúcio Flor.

Público total: 26.219 (23.753 pagantes).

Cartões amarelos: Bressan (GRE), Cortez (GRE), Kannemann (GRE), Alisson (GRE); Rodrigo Moledo (INT); Rodrigo Dourado (INT), Cuesta (INT) Nico López (INT), Edenílson (INT), D’Alessandro (INT).

Gols: Nico López, do Inter, aos 33 minutos do primeiro tempo; D’Alessandro, do Inter, aos 21 minutos do segundo tempo.

Internacional: Marcelo Lomba; Fabiano (Brenner), Rodrigo Moledo, Cuesta (Camilo) e Iago; Rodrigo Dourado, Gabriel Dias (Wellington Silva), Edenílson, D’Alessandro e Patrick; Nico López. Técnico: Odair Hellmann

Grêmio: Marcelo Grohe; Léo Moura (Alisson), Bressan, Kannemann e Cortez; Jailson, Maicon, Ramiro, Cícero Luan e Everton (Michel); Jael (Arthur). Técnico: Renato Portaluppi.

