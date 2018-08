Mesmo satisfeitos, 74% dos clientes querem mudar de operadora de celular

Os brasileiros demonstram satisfação com os serviços de telefonia celular. Mais de 70% dos usuários de pré-pago e quase 80% dos que usam pós-pago e controle estão satisfeitos com a qualidade da rede de dados. Ainda assim, a maioria trocaria o seu prestador. Pesquisa da CVA Solutions mostra que 74% gostariam de mudar de operadora, número 10 pontos porcentuais maior que o registrado há um ano. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e da Anatel.

Bolso

A busca de menor custo é o principal motivo para desejar a mudança. O Estudo Operadoras de Telefonia Celular, da CVA Solutions, realizado em julho de 2018, ouviu 7 mil entrevistados, em todo o País, sendo 3.946 com plano pré-pago e 3.096 com plano pós-pago e controle. Essa é a nona edição desse estudo.

Pode melhorar

A pesquisa constatou que a maioria das queixas diz respeito ao sinal, com cerca de 60% dos entrevistados com reclamações de ausência de sinal. Além disso, mais de 40% consideram o atendimento das praças insatisfatório. Conforme o estudo da CVA, o número de celulares pré-pagos caiu e as pessoas estão usando mais o 4G.

Queixas

Em julho de 2018, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) registrou 244,6 mil reclamações de usuários de serviços, redução de 36,5 mil queixas (-13,0%) em relação a julho do ano passado. Entre junho e julho deste ano, houve aumento de 21,7 mil registros (+9,7%). As principais reclamações foram em relação à cobrança indevida e qualidade de serviços.

Reclamações por serviço

A Agência registrou 243,3 mil reclamações contra prestadoras dos principais serviços de telecomunicações (telefonia móvel, telefonia fixa, banda larga fixa e TV por assinatura) em julho de 2018. Todos os serviços apresentaram redução nos últimos 12 meses, a telefonia móvel registrou menos 18,4 mil reclamações (-13,8%); a TV por assinatura menos 8,8 mil (-21,4%); a telefonia fixa menos 5,4 mil (-8,9%); e a banda larga fixa menos 3,2 mil (-7,4%).

No mês de julho de 2018, a telefonia móvel pós-paga registrou 82,3 mil queixas por causa de cobrança (47,7%), ofertas, bônus e promoções (10,1%) e qualidade e funcionamento (9,7%) dos serviços. Na modalidade pré-paga, foram registradas 32,8 mil reclamações sobre créditos pré-pagos (38,5%); de ofertas, bônus e promoções (19,6%); e qualidade e funcionamento (13,9%). A telefonia fixa registrou 55,2 mil reclamações, cobrança (41,7%); qualidade e funcionamento (16,9%); e cancelamento (10,4%). O serviço de banda larga fixa registrou 40,6 mil reclamações divididas em qualidade e funcionamento (41,1%); cobrança (26,5%); e instalação (8,0%). A TV por assinatura registrou em julho deste ano 32,3 mil queixas. Os principais motivos foram cobrança (49,7%); ofertas, bônus e promoções (9,4%) e cancelamento (9,0%).

Reclamações por empresas

Nos últimos 12 meses, houve aumento de queixas em relação a TIM, com mais 1,2 mil reclamações (+2,5%) na telefonia móvel; a NET, mais 0,6 mil (+8,1%) na banda larga fixa; e a Vivo, mais 0,2 mil (+8,0%) na TV por assinatura.

De acordo com os dados de julho de 2018 em relação a julho do ano passado, a Vivo apresentou redução de 10,7 mil reclamações (-32,9%) na telefonia móvel; seguida da Nextel, menos 4,5 mil (-51,1%); a Claro, menos 3,6 mil (-12,3%); e da Oi, menos 0,6 mil (-3,7%). E na telefonia fixa, a Oi registrou menos 4,0 mil reclamações (-12,4%); a NET menos 1,3 mil (-16,3%) e a Vivo menos 0,5 mil (-2,9%).

Na TV por Assinatura, nos últimos 12 meses a SKY registrou redução de 4,2 mil reclamações (-27,4%), o grupo NET/Claro menos 3,8 mil (-19,5%) e a Oi menos 0,9 mil (-26,6%). Na banda larga fixa, a Oi teve queda de 5,8 mil reclamações (-30,7%) e a Vivo menos 1,3 mil reclamações (-10,3%).

Reclamações por Estado

Com exceção do Acre que não apresentou variação no número de reclamações na comparação de julho de 2018 com julho de 2017, todos os demais Estados tiveram redução. As maiores reduções ocorreram em São Paulo, menos 11,5 mil reclamações (-13,2%); no Rio de Janeiro, menos 9,6 mil (-21,2%); em Minas Gerais, menos 3,4 mil (-9,0%); na Bahia, menos 2,5 mil reclamações (-13,5%); e Pernambuco, menos 1,71 mil (+19,7%).

