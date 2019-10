Mesmo sem horário de verão, celulares adiantam o relógio em uma hora e causam confusão

Apesar de ter sido revogado pelo presidente Jair Bolsonaro, o horário de verão – ou a falta dele – causou confusão e agitou as redes sociais neste domingo (20). No Twitter, centenas de usuários relataram que os celulares adiantaram automaticamente o relógio em um hora e questionaram o horário certo.

O problema já era previsto. Na sexta-feira (18), o Google havia publicado um anúncio oficial recomendando que usuários do sistema Android no Brasil alterassem as configurações automáticas de data e hora.

O SindiTelebrasil, que representa as operadoras de telefonia, informou que as empresas realizaram testes na rede e não foram identificados problemas na alteração de horário. “Vale ressaltar que há alterações que não ocorrem na rede das operadoras, e sim em aplicativos externos instalados nos aparelhos”, informou o sindicato.

No Rio Grande do Sul, diversos usuários do sistema Android relataram que se acordaram mais cedo ou chegaram antes a compromissos devido à mudança de horário nos celulares.

Economia de energia