Messi é convocado e virá ao Brasil para disputar a Copa América

Com Lionel Messi na lista, o técnico Lionel Scaloni convocou os 23 jogadores da seleção argentina para a Copa América deste ano, que ocorrerá no Brasil. Os nomes foram divulgados nesta terça-feira (21).

​A inclusão do camisa 10 do Barcelona já era esperada. Ele disputou apenas uma partida pela seleção após a Copa do Mundo do ano passado (derrota em amistoso contra a Venezuela), mas já tinha avisado a Scaloni que estava à disposição para o torneio.

Além dele, o treinador (que era um dos auxiliares de Jorge Sampaoli no Mundial) chamou mais oito jogadores que estiveram na Rússia: Franco Armani (goleiro do River Plate), Nicolás Otamendi (zagueiro do Manchester City-ING), Nicolás Tagliafico (lateral do Ajax-HOL), Marcos Acuña (lateral/meia do Sporting-POR), Giovani Lo Celso (meia do Real Bétis-ESP), Ángel Di María (meia-atacante do Paris Saint-Germain-FRA), Paulo Dybala (meia-atacante da Juventus-ITA) e Sergio Aguero (atacante do Manchester City-ING).

Dos que estiveram na Copa, Javier Mascherano e Lucas Biglia se aposentaram da seleção e pediram para não serem chamados mais. Será no Brasil que a Argentina tentará quebrar um jejum de 26 anos sem a conquista de um título de expressão. O último foi em 1993, na Copa América do Equador.

Messi precisa também do título para evitar as cobranças que quase já o fizeram desistir da seleção. Ele faz parte da equipe que foi vice das Copas Américas de 2015 e 2016 e da Copa do Mundo de 2014. O craque também estava no elenco em 2007, quando a equipe foi derrotada pelo Brasil na decisão, embora fosse uma geração anterior à atual.

A maior surpresa da lista foi a convocação do lateral Milton Casco, do River Plate. Ele não havia sido citado por Scaloni nenhuma vez e entrou no lugar de Gabriel Mercado, do Sevilla-ESP, que era titular da posição. Outro nome pouco esperado era o zagueiro Juan Foyth, do Tottenham Hotspur-ING.

Também chamou a atenção a presença do lateral Saraiva, do Racing, e a ausência de Mauro Icardi, artilheiro da Internazionale. Ele era a principal dúvida da convocação.

A Copa América será realizada de 14 de junho a 7 de julho. As partidas ocorrerão em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte e Salvador. A Argentina está no grupo B com Qatar, Colômbia e Paraguai. A sua estreia será em 15 de junho, contra os colombianos.

