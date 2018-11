Messi é investigado por lavagem de dinheiro na Argentina

Um promotor argentino acusou na sexta-feira (2) o atacante Lionel Messi e o pai do jogador, Jorge Messi, por suposta lavagem de dinheiro através da fundação que leva o nome do craque do Barcelona, afirmaram fontes próximas ao caso. As informações são da emissora internacional de notícias da Alemanha Deutsche Welle e da Gazeta Esportiva.

A investigação liderada pelo promotor Pablo Turano averigua se a Fundação Leo Messi não declarou milionárias doações que recebeu e teria desviado esses recursos a empresas em paraísos fiscais. O atacante e seu pai serão chamados a que prestar depoimento em Buenos Aires no decorrer do inquérito.

A acusação chega dois dias depois do depoimento de um ex-colaborador da fundação, que afirmou que parte das contribuições não aparecia nas contas da entidade e eram transferidas a estruturas obscuras em outros países.

A testemunha disse na quarta-feira que começou a suspeitar porque, embora a fundação recebesse grandes doações, Messi sempre alegava que não havia recursos para realizar os programas sociais, informou o advogado Pedro Fontanetto.

Em março deste ano, o jornal argentino Clarín noticiou que a fundação estava na mira da justiça por ter sido usada suspostamente na lavagem de dinheiro. A investigação teria começado após uma denúncia anônima. Os Messi negaram as acusações na época.

A Fundação Leo Messi foi criada em 2007 “a partir da sensibilidade de Lionel para gerar novas oportunidades para concretizar os sonhos de crianças no mundo todo”. De acordo com o site oficial, a fundação é uma “entidade sem fins lucrativos dedicada ao desenvolvimento de ações solidárias e de compromisso social, tanto na Argentina como no mundo”.

A investigação na Argentina não é a primeira que o craque enfrenta. Em julho de 2016, Messi e seu pai foram condenados na Espanha por delitos fiscais. O astro do Barcelona e o pai foram acusados de fraudar o Fisco espanhol em 4,2 milhões de euros, entre 2007 e 2009, num caso envolvendo direitos de imagem do jogador e o suposto uso de empresas-fantasma para ocultar lucros.

Na época, Jorge Messi assumiu toda a responsabilidade pela gestão tributária do filho, enquanto o jogador assegurou que todos os seus negócios e assuntos financeiros eram controlados pelo pai.

Treinamentos

Após fraturar o braço direito na partida diante do Sevilla, no último dia 20, Lionel Messi já está de volta aos treinamentos do Barcelona. Na última quarta-feira, em sua conta oficial no Twitter, o clube anunciou a volta do argentino, e divulgou uma foto do jogador no CT Joan Gamper.

A previsão de retorno era de três semanas, mas Messi surpreendeu e já retomou as atividades apenas 11 dias após a lesão. Embora tenha divulgado a foto do argentino no treinamento, o Barcelona não deu nenhuma informação sobre a recuperação.

De acordo com a imprensa espanhola, a comissão técnica do time catalão não deseja correr riscos, então a tendência é que Messi não seja escalado se não estiver 100% recuperado. Assim, o camisa 10 teria mais uma semana e meia para se condicionar fisicamente e realizar trabalhos com bola.

A expectativa é que Messi esteja em forma para enfrentar o Betis no dia 11 de novembro. No entanto, logo após essa partida, o Campeonato Espanhol terá uma pausa por conta da Data Fifa, então pode ser que o argentino retorne apenas diante do Atlético de Madrid, no dia 24.

