O meia argentino Lionel Messi será o capitão do Barcelona (Espanha) até a temporada de 2019. Ele substituirá na função o espanhol Andrés Iniesta, que recentemente trocou o clube catalão pelo Vissel Kobe, do Japão. Já o volante Sergio Busquets, subiu da terceira para a segunda posição na hierarquia da braçadeira do Barça.

Deixe seu comentário: