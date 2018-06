Messi faz 31 anos e ganha bolo de comemoração na Rússia

No dia em que completa 31 anos, o jogador Lionel Messi ganhou um bolo e parabéns da federação argentina. Uma foto do jogador assoprando velas de um bolo foi divulgada no Instagram da AFA (Associação de Futebol Argentino) neste domingo (24). “Feliz aniversário”, diz a legenda da imagem.

No Twitter da seleção argentina, mais fotos da comemoração foram mostradas. Além da principal estrela do time, a chefe de cozinha da delegação e Nehuén Pérez, jogador juvenil da Argentina, fizeram aniversário.

O próximo jogo da Argentina no Mundial é nesta terça-feira (26) contra a Nigéria. Em situação delicada após um empate em 1 a 1 com a Islândia, na estreia, e uma derrota por 3 a 0 para a Croácia, a equipe comandada pelo técnico Jorge Sampaoli precisa vencer e torcer pela Islândia para continuar no torneio.

Felicitações

“Ele estará um pouco ocupado neste ano para ter uma festa, mas mesmo assim lhe desejamos feliz aniversário Lionel Messi”, publicou neste domingo Pelé, se juntando às celebrações de outros mitos do futebol como Diego Maradona, Ronaldinho e Carles Puyol no 31º aniversário de “La Pulga”.

“Feliz aniversário”, escreveu Maradona em sua conta do Instagram, enquanto Puyol desejava que seu ex-companheiro no Barcelona conquiste o Mundial no próximo 15 de julho. “Muitas felicidades, Leo. Não tenha dúvidas, você é o melhor e merece (o Mundial). Um abraço forte e aproveite”.

Seu clube, a entidade máxima do futebol e a seleção argentina também aderiram aos festejos, assim como Neymar, o argentino Ángel Di María e o uruguaio Luis Suárez.

“Feliz aniversário, irmão!!! Muitas felicidades, te desejo o melhor sempre. Te adoro, craque”, disse Neymar em uma postagem escrita em espanhol no Instagram.

Messi celebra seu aniversário neste domingo com seus companheiros de seleção, que o entregaram um bolo e um quadro com uma imagem sua de pequeno e outra atual. Messi completa 31 anos a dois dias da decisiva partida entre Argentina e Nigéria no Grupo D.

A esposa do craque, Antonella Roccuzzo também prestou sua homenagem ao maridão nas redes sociais. No entanto, sequer citou Argentina ou o Mundial. “Feliz aniversário, amor. Te amamos tanto. Obrigado por me fazer a mulher mais feliz do mundo e pela família que formamos, que é nosso maior tesouro. Desejo que seja feliz hoje e sempre”, publicou a mãe dos três filhos do craque: Thiago, Ciro e Mateo.

Clima na concentração da Argentina

O clima parece mais tranquilo na concentração da Argentina, na Rússia. Após a vitória da Nigéria sobre a Islândia, a situação dos hermanos não é tão dramática para conseguir a classificação. Basta vencer os nigerianos (dia 26) e torcer por um tropeço dos islandeses diante da Croácia. No fim de semana, os jogadores aproveitaram para curtir as suas famílias.

