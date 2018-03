Messi foi liberado do jogo do Barcelona para acompanhar o nascimento do seu terceiro filho

Nasceu na manhã deste sábado (10) o terceiro filho de Lionel Messi, Ciro. Por isso, o craque do Barcelona ficou de fora do confronto contra o Málaga, pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol.

A confirmação do nascimento foi anunciado pela cunhada do jogador, Carla Rocuzzo, que postou nas redes sociais que estava “muito feliz, acompanhada agora por três corações” – um para cada filho de Messi. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e da Gazeta Esportiva.

O Barcelona divulgou logo cedo um comunicado informando que o jogador argentino estava fora da lista de relacionados para a partida, sem justificar o motivo. Em seu lugar, foi colocado o zagueiro colombiano Yerry Mina, ex-Palmeiras.

Messi casou-se com Antonella em junho de 2017 e já tinha dois filhos com a esposa: Thiago, que nasceu em 2012, e Mateo, de 2015.

Jogo

Sem Messi, Phillippe Coutinho teve sua primeira grande oportunidade de brilhar pelo Barcelona. Neste sábado, o brasileiro marcou de letra e os catalães venceram o Málaga por 2 a 0 em La Rosaleda.

Antes de Coutinho brilhar, porém, foi Suarez quem deu início a festa, e o uruguaio teve mesmo motivos de sobra para celebrar. Aos 14 minutos, Jordi Alba fez lindo cruzamento de três dedos para a área e o camisa 9 cabeceou bonito para as redes.

O tento completa um ciclo do Pistolero no Campeonato Espanhol. O Málaga era a única equipe que Suárez já havia enfrentado no Campeonato Espanhol, mas não tinha conseguido marcar. O gol o mantém na vice-liderança da artilharia da Liga, agora com 23 bolas nas redes.

Com 27 jogados, o Barcelona anotou o segundo e matou o jogo ainda na etapa inicial. Dembélé fez grande jogada pela direita, foi até a linha de fundo e cruzou para trás. Coutinho apareceu no primeiro poste e desviou de letra para notar um golaço, seu segundo pelo clube espanhol.

Dois minutos depois, as coisas ficaram ainda mais fáceis para o Barça. Samu García deu um carrinho por trás no tornozelo de Jordi Alba e recebeu o cartão vermelho direto. Com uma a mais em campo, o Barça apenas administrou o resultado, já pensando na partida de volta contra o Chelsea, pela Liga dos Campeões.

Com este resultado, o Barcelona vai aos 72 pontos e abre 11 de vantagem na liderança para o Atlético de Madrid. Já o Málaga segue na lanterna com 13 pontos ganhos.

O Barcelona volta a jogar na quarta-feira diante do Chelsea, pelas oitavas de final da Champions League, no Camp Nou. Na ida, empate em 1 a 1.

