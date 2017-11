Messi ganha a quarta Chuteira de Ouro e se iguala a Cristiano Ronaldo

Os 37 gols marcados no último Campeonato Espanhol renderam a quarta Chuteira de Ouro a Messi. Em cerimônia de gala realizada nesta sexta-feira (24), o craque do Barcelona recebeu o prêmio concedido ao principal artilheiro entre as ligas europeias e se igualou a Cristiano Ronaldo como maior vencedor do troféu.

O português o conquistou em 2007–2008, 2010–2011, 2013–2014 (dividido com Luis Suárez) e 2014–2015, enquanto o argentino o levou para casa em 2009–2010, 2011–2012, 2012–2013 e 2016–2017.

No evento na Espanha, promovido pela associação de publicações de toda a Europa, Messi esteve acompanhado da esposa Antonella Roccuzzo, do filho Thiago e dos companheiros de equipe Iniesta, Busquets e Luis Suárez. O último, aliás, foi o vencedor do prêmio na última temporada e, inclusive, entregou o troféu nas mãos do companheiro de ataque.

A Chuteira de Ouro é um prêmio concedido por uma associação de publicações esportivas de toda a Europa. O critério utilizado concede peso 2 para as principais ligas do continente: Alemanha, Espanha, Inglaterra, Itália e Portugal. Os campeonatos de Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Escócia, França, Grécia, Holanda, Israel, Noruega, Polônia, Rússia, Sérvia, Suíça, Turquia, Ucrânia têm peso 1,5 – os outros torneios recebem peso 1.

Os vencedores do século

2016–2017- Messi (Barcelona) com 74 pontos (37 gols)

2015–2016 – Luis Suárez (Barcelona) 80 pontos (40 gols)

2014–2015 – Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 96 pontos (48 gols)

2013–2014 – Cristiano Ronaldo (Real Madrid) e Luis Suárez (Liverpool) 62 pontos (31 gols)

2012–2013 – Messi (Barcelona) com 92 pontos (46 gols)

2011–2012 – Messi (Barcelona) com 100 pontos (50 gols)

2010–2011 – Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 96 pontos (48 gols)

2009–2010 – Messi (Barcelona) com 80 pontos (40 gols)

2008–2009 – Diego Forlán (Atlético Madrid) com 64 pontos (32 gols)

2007–2008 – Cristiano Ronaldo (Manchester United) com 62 pontos (31 gols)

2006–2007 – Francesco Totti (Roma) com 52 pontos (26 gols)

2005–2006 – Luca Toni (Fiorentina) com 62 pontos (31 gols)

2004–2005 – Thierry Henry (Arsenal) e Diego Forlán (Villarreal) com 50 pontos (25 gols)

2003–2004 – Thierry Henry (Arsenal) com 60 pontos (30 gols)

2002–2003 – Roy Makaay (La Coruña) com 58 pontos (29 gols)

2001–2002 – Jardel (Sporting) com 84 pontos (42 gols)

2000–2001 – Larsson (Celtic) com 52,5 pontos (35 gols)

