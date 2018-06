Messi ganhou um mural personalizado em uma cidade russa para acompanhar a imagem de Cristiano Ronaldo

Artistas da cidade russa de Kazán trabalharam durante a madrugada desta sexta-feira (29) para pintar um mural do jogador argentino Lionel Messi para acompanhar uma pintura do português Cristiano Ronaldo, evitando constrangimentos na cidade-sede do Mundial. As informações são da agência de notícias Reuters e da Gazeta Esportiva.

O retrato gigante de Cristiano Ronaldo foi pintado em um prédio atrás do hotel Ramada para receber o atacante eleito cinco vezes o melhor jogador do mundo quando Portugal jogou na cidade durante a Copa de Confederações de 2017.

Para o constrangimento de autoridades da cidade, a Argentina vai se hospedar no mesmo hotel antes da partida deste sábado contra a França pelas oitavas de final da Copa, com Messi possivelmente vendo o mural de Cristiano Ronaldo da janela de seu quarto.

Para evitar parecer estar escolhendo um lado no eterno debate sobre qual dos dois jogadores é o melhor do mundo, a cidade encomendou um mural de Messi, também eleito cinco vezes o melhor jogador do mundo.

Oitavas

As oitavas de final do Mundial serão abertas neste sábado (30) e já com um clássico entre campeãs. A Argentina, vitoriosa em 1978 e em 1986, desafia a França, campeã em 1998, na Arena Kazán, em Kazán, na Rússia, em choque programado para as 11h (de Brasília). As duas equipes, porém, chegam vivendo momentos distintos. Os franceses se classificaram em primeiro lugar no Grupo C, por antecipação, e são apontados por muitos como o melhor futebol do torneio até aqui. Já os sul-americanos sofreram até os últimos minutos, batendo a Nigéria por 2 a 1 e ficando na segunda posição do Grupo D.

Jorge Sampaoli, comandante da Argentina, sabe que sua equipe é inferior aos franceses do aspecto tático e também no conjunto. Por isso, mais uma vez apela para a tradicional garra platina na luta pela vitória. “Vamos precisar jogar com garra e rebeldia, como fizemos contra a Nigéria. Isso porque teremos pela frente um time que joga junto há muito mais tempo que o nosso e que chegou pronto para a Copa do Mundo no quesito entrosamento. Vai ser um duelo muito complicado. Temos mais cinco finais, a próxima contra um grande candidato. Teremos que ser muito regulares para superarmos a França, num jogo muito difícil”, analisou Sampaoli.

Para avançar a Argentina conta principalmente com o craque Lionel Messi, que melhorou consideravelmente seu desempenho diante da Nigéria, inclusive marcando um gol. Ele é motivo de preocupação entre os franceses, porém, o técnico Didier Deschamps alerta que o astro do Barcelona não é o único perigo no time argentino. Ele tomou muito cuidado ao comentar sobre este tema na entrevista coletiva concedida na véspera do duelo.

“O Messi é um jogador único, incomparável, com grande capacidade de decidir a partida em frações de segundos. A minha expectativa é que a França tenha encontrado a melhor maneira de neutralizá-lo. Mas é importante, para termos sucesso, lembrarmos que a Argentina não gira apenas em torno de Messi. Nós estamos preparados para uma grande partida, para uma grande decisão”, disse Deschamps.

A França conta neste jogo com todos os seus titulares, uma vez que o lateral-esquerdo Lucas Hernández, que chegou a ser dúvida por apresentar um quadro de fortes dores musculares na coxa direita, foi liberado e estará em ação.

Pelo lado da Argentina, Sampaoli tentou confundir os franceses no último treino antes do jogo, quando simulou a entrada de Cristian Pavón no ataque, no posto do artilheiro Gonzalo Higuaín. Porém, a medida é apenas um teste para o segundo tempo, caso a Argentina precise impor velocidade em campo. A formação que começará a partida será a mesma utilizada desde o início contra os nigerianos.

França e Argentina se enfrentaram apenas duas vezes na história das Copas. Logo na primeira edição, em 1930, no Uruguai, os sul-americanos ganharam por 1 a 0. Um novo triunfo platino foi visto em 1978, quando os anfitriões bateram os europeus por 2 a 1.

Caso a partida termine empatada após noventa minutos, acontecerá uma prorrogação de trinta minutos. Persistindo a igualdade no tempo extra, o classificado será conhecido apenas na disputa de pênaltis.

