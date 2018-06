Messi quer Neymar de volta ao Barcelona e exaltou os jogadores do Mundial

Lionel Messi, jogador do Barcelona, revelou sua vontade de jogar novamente com Neymar no clube catalão. Sabendo da dificuldade disso, já que o craque foi para o Paris Saint-Germain e, especula-se, irá para o rival Real Madrid já na próxima janela de transferências, o argentino confessou que também não gostaria de vê-lo jogando pelos merengues.

“Pessoalmente adoraria (ter Neymar de volta no Barcelona). Ele é um jogador excepcional , seria muito bom se voltasse, mas não acredito que isso vá acontecer, é muito difícil. Tê-lo outra vez conosco seria fantástico. Se fosse por mim, insisto, ficaria encantado. Gostaria que ele voltasse”, disse o craque ao jornal espanhol Mundo Deportivo.

Neymar ficou no Barcelona de 2013 a 2017, depois rumou para o PSG por meio da transferência mais cara da história do futebol. Desde então, são muitos os rumores que envolvem a saída do brasileiro para o Real Madrid e Messi revelou não querer ver o ex-companheiro atuando no rival. “Eu não gostaria de ver isso por nada”, desabafou.

Além de Neymar, Messi também comentou de outros assuntos, como a seleção argentina e o Mundial, que será realizado na Rússia. “Vamos com tudo nesse Mundial. Não somos os favoritos, mas trabalhamos duro. Individualmente temos bons jogadores para disputar de igual para igual com qualquer equipe”, iniciou. “Se olharmos seleção por seleção, temos jogadores muito bons em cada uma. Brasil tem Ney e Coutinho, Espanha tem Andrés e Silva; Alemanha não tem nenhuma estrela concreta, mas é muito forte. Bélgica tem Hazard e de Bruyne, a França tem Griezmann e Mbappé… Creio que (este Mundial) está recheado de muito bons jogadores”, finalizou.

