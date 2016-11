Messi recebe proposta de 350 milhões de reais para deixar o Barcelona

O atacante Lionel Messi tem vínculo com o Barcelona até junho de 2018 e, segundo o jornal El Mundo, um clube cujo o nome não foi revelado fez uma proposta milionária para o jogador argentino não renovar com clube catalão. O valor oferecido chega a 356 milhões de reais, que seria pago como prêmio para assinatura do contrato, fazendo parte de um pré-acordo para o negócio.

Mas de acordo com o jornal The Mirror, o clube inglês Manchester City também estaria de olho no craque do Barcelona. O clube estaria disposto a desembolsar aproximadamente 416 milhões de dólares, fazendo com que o argentino seja protagonista da transferência mais cara do futebol.

