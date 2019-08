Messi retorna aos treinos do Barcelona após duas semanas de baixa por lesão

O argentino Lionel Messi voltou aos treinamentos do Barcelona nesta quarta-feira (21), 16 dias depois de sofrer uma lesão na panturrilha direita, informou o clube catalão.

O capitão se lesionou em 5 de agosto, em seu primeiro treino com o Barcelona após as férias, e não participou da turnê de pré-temporada nos Estados Unidos, nem da derrota para o Athletic de Bilbao, na abertura do Campeonato Espanhol, em San Mamés.

Na última quinta-feira, surgiram vídeos do argentino recuperando o ritmo em sessões de treino individuais na areia, mas Valverde disse não haver nenhuma chance de ele brincar com a forma física de Messi.

“Nunca gostamos de arriscar nenhum jogador, e muito menos alguém como Leo”, disse Valverde em uma coletiva de imprensa.

“Ele ainda não voltou a treinar com o time, e embora estejamos contentes com seu progresso, o treino individual é muito diferente de disputar uma partida. Vamos esperar e ver.”

Espera-se que o argentino receba alta médica para enfrentar o Real Bétis no domingo, pela segunda rodada de La Liga, no Camp Nou.

O Barcelona gastou mais de 200 milhões de euros em contratações, como as de Frenkie de Jong e Antoine Griezmann, mas continua sendo alvo de especulações sobre um retorno de Neymar, que dois anos atrás trocou os catalães pelo Paris St Germain pelo recorde mundial de 222 milhões de euros.

Valverde se recusou a responder perguntas sobre o interesse do clube em Neymar e lamentou o fato de que a janela de transferência espanhola não se feche antes de a temporada começar, como na Inglaterra.

Finalistas do prêmio de melhor jogador da Europa

A Uefa anunciou na última semana os três finalistas do prêmio de melhor jogador europeu da temporada. O holandês do Liverpool, Virgil Van Dijk, se junta a dois velhos conhecidos das premiações: o argentino Lionel Messi, do Barcelona, e o português Cristiano Ronaldo, da Juventus. A premiação acontecerá no dia 29 de agosto, em Monte Carlo.

O goleiro brasileiro Alisson ficou em quarto lugar na lista dos 10 melhores jogadores da temporada.

Atual Chuteira de Ouro da Uefa, Messi é apontado como favorito pela campanha da última temporada. Apesar de o Barcelona não ter chegado à final da Champions, o argentino foi artilheiro da competição e do Espanhol.

Já o zagueiro holandês tem a seu favor ter sido eleito o melhor jogador da final da Champions contra o Tottenham.

Cristiano Ronaldo soma a artilharia do Italiano em sua primeira temporada na Juventus e o título da Liga das Nações por Portugal. As informações são do jornal Extra.

Deixe seu comentário: