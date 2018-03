Messi volta a treinar no Barcelona após desfalcar a Argentina

Fora dos amistosos contra Itália e Espanha com a seleção da argentina, Lionel Messi voltou aos treinos no Barcelona nessa quinta-feira no CT Joan Gamper. Ele se recupera de fadiga muscular e deixou no ar a chance de enfrentar o Sevilla no sábado, no Ramón Sánchez Pizjuán, pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol.

O jogador realizou algumas atividades separado do grupo do Barcelona. Mas, de acordo com a imprensa espanhola, ele também trabalhou ao lado dos companheiros em certos momentos.

Apesar da volta de Messi aos treinos, a presença contra o Sevilla é incerta. Isso porque a comissão técnica teme forçar o jogador no Campeonato Espanhol, competição na qual os catalães lideram com 11 pontos de diferença para o Atlético de Madrid. Na próxima quarta-feira, a equipe enfrenta a Roma, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Messi foi avaliado pela comissão técnica e será examinado nesta sexta-feira, véspera do confronto diante do Sevilla. Então, o técnico Ernesto Valverde definirá a escalação do Barcelona.

