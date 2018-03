O Hospital de Clínicas de Porto Alegre tem 25 vagas para o mestrado profissional em pesquisa clínica, aberto a diplomados em qualquer área do conhecimento (conforme disponibilidade dos orientadores). As inscrições prosseguem até o dia 14 de abril e as aulas começam em agosto. Mais detalhes por meio do telefone (51) 3359-7304 ou pelo site www.hcpa.edu.br.

