Metade dos gaúchos deve usar o 13° salário para realizar as compras de Natal

Alívio para o bolso dos trabalhadores, o 13° salário deste ano também será positivo para o comércio gaúcho. De acordo com um levantamento realizado pela FCDL-RS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul) , cinco em cada dez consumidores do Estado devem aproveitar o dinheiro extra para realizar as compras de .

A perspectiva é de que o pagamento vai injetar na economia gaúcha 1,9 bilhão em novembro e 4,4 bilhões em dezembro. “Temos uma boa expectativa de que boa parte do 13º salário será utilizado pela população para consumir. Este é o momento de os lojistas estarem bem preparados, ofertando produtos com preços adequados ao orçamento das famílias gaúchas, e sabedores de que a maioria dos pagamentos deverá ser feita à vista”, disse o presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch.

Para colocar as contas em dia com a ajuda do 13° salário, a FCDL-RS aconselha que é essencial planejar bem a capacidade de pagamento mensal, uma vez que o início do ano traz contas tradicionais como IPVA, IPTU, material escolar, entre outras. Além disso, sempre que possível, efetuar o pagamento à vista, seja de dívidas ou de compras novas, desde que exista dinheiro suficiente para isso.

