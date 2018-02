Em meio aos protestos contra a obrigatoriedade do véu islâmico, o gabinete do presidente iraniano, Hassan Rohani, divulgou um estudo que sugere que quase metade da população do país é contra as imposições sobre o que as mulheres devem ou não vestir. O estudo compara dados de 2006, 2007, 2010 e 2014, demonstrando uma queda acentuada no apoio às restrições sobre as vestimentas femininas.

