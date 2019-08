Metallica em Porto Alegre: começa pré-venda de ingressos para show da banda

O Metallica abriu nesta semana venda dos ingressos de seus quatro shows no Brasil, que serão realizados em abril de 2020. Hoje e amanhã, as entradas ainda são em pré-venda, sendo que o público em geral poderá adquirir a partir de quinta-feira. A venda física dos ingressos exclusivos inicia às 12h e vai até as 18h — nesse primeiro dia, na bilheteria do Pepsi On Stage (Avenida Severo Dullius, 1995 — Anchieta). Já na quarta (21), a compra para clientes do cartão Elo nas bilheterias muda de lugar e passa do Pepsi para a Arena do Grêmio, também a partir das 12h, no portão 2. Para o público em geral, os ingressos serão vendidos a partir da próxima quinta (22), tanto no site quanto na Arena, das 12h às 18h.

Serviço

Data: 21 de abril de 2020 (terça-feira) Abertura dos Portões: 17h Horário do show do Ego Kill Talent: 18h30 Horário do show do Greta Van Fleet: 19h30 Horário do show do Metallica: 21h

Local: Arena do Grêmio Endereço: Av. Padre Leopoldo Brentano, 110 – Humaitá, Porto Alegre

Ingressos: Pista Premium (R$ 740 inteira, R$ 370 meia), Pista (R$ 390 inteira, R4 195 meia), Cadeira Inferior (R$ 440 inteira, R$ 220 meia), Cadeira Superior (R$ 250 inteira, R$ 125 meia), Cadeira Gold (R$ 380 inteira, R4 190 meia)

Classificação etária: 08 a 14 anos acompanhados de responsável legal. Desacompanhado a partir de 15 anos. Menores de 08 anos não terão acesso ao evento

Bilheteria oficial: Pepsi On Statage – Av. Severo Dullius, 1995 – Anchieta, Porto Alegre – RS

Horário de funcionamento: Terça a sábado das 10hs as 18hs

