Metrô de Viena distribui desodorantes

Com a Europa enfrentando uma altas temperaturas, as autoridades da Áustria resolveram nesta semana oferecer desodorantes gratuitamente para os usuários do metrô de Viena, para evitar o mau cheiro durante as viagens. As entregas foram realizadas na linha U6, a mais lotada do metrô da capital austríaca e a única que não possui ar-condicionado.

