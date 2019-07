MeuExAbusivo: entenda a hashtag que subiu nos TT’s do Twitter e reuniu histórias de relacionamentos tóxicos

#MeuExAbusivo fazia chantagem emocional comigo quando eu fazia algo que ele não gostava, me chamou de puta, difamou minha família, se incomodava com os meninos que eu já havia ficado e me culpava por isso, me proibia de postar fotos depois que já tínhamos terminado e etc

