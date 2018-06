México surpreende a campeã Alemanha e vence por 1 a 0

Alemanha e México se enfrentaram no domingo pela manhã, no Estádio Luzhnicki, em Moscou, pelo Grupo F do Mundial. A vitória, ao contrário do que muitos esperavam, não ficou com os atuais campeões, mas com os mexicanos, que mereceram o placar. Lozano foi o responsável por marcar o único gol, aos 35 do primeiro tempo. Outro destaque mexicano foi o goleiro Ochoa, que segurou o ataque alemão.

Escalações

O técnico Joachim Löw colocou em campo Neuer, Plattenhardt (Mario Gomez), Hummels, Khedira (M. Reus), Draxler, Kroos, Werner (Brandt), Özil, T. Müller, Jérôme Boateng e Joshua Kimmich.

Já o mexicano Juan Carlos Osorio escalou Ochoa, Gallardo, Moreno, Ayala, Salcedo, Lozano (Jimenez), Guardado (Rafa Marquez), Vela (E. Alvarez), Herrera, Layún e Hernández.

Deixe seu comentário: