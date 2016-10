Michael Douglas diz que ator Val Kilmer está com câncer

Michael Douglas afirmou que Val Kilmer enfrenta um câncer de garganta e que “as coisas não estão indo bem para ele”. Kilmer é alvo de boatos sobre a doença desde 2015 e negou há um ano que tenha o tumor. A afirmação de Douglas, que já enfrentou o mesmo tipo de câncer, reforça os rumores sobre a doença do colega. Ele não comentou a nova declaração.

Douglas participou de uma entrevista em Londres no domingo (30). Ele respondeu a uma pergunta sobre o filme “The ghost and the darkness”, que fez com Kilmer em 1996.

“O filme não foi tão bem quanto eu esperava, mas eu me diverti muito. Val é um cara ótimo que está enfrentando o mesmo que eu enfrentei, e as coisas não estão indo muito bem para ele”, disse ao apresentador Jonathan Ross. “Estou rezando por ele”, afirmou. “É por isso que não se ouve muito sobre Val ultimamente”.

Michael Douglas revelou que lutou contra um câncer de garganta em 2010, mas se curou graças a um tratamento de quimio e radioterapia.

Em outubro de 2015, Val Kilmer divulgou um comunicado após uma matéria do site TMZ dizer que ele tinha passado por uma cirurgia na garganta devida ao câncer. “Há um rumor de que eu estou mal de novo e hospitalizado, que é totalmente falso. Eu fui verificar que não tenho nenhum tumor ou infecção, o que foi comprovado”, escreveu. (AG)

Comentários