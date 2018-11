O ator Michael Douglas celebrou seu 50º ano no showbusiness nesta terça-feira com a estreia de uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood próxima à de seu pai, a lenda do cinema Kirk Douglas, hoje com 101 anos de idade. Douglas, de 74 anos, estava acompanhado de seu pai e da esposa, a atriz Catherine Zeta-Jones.

