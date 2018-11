Michael Douglas repete o pai Kirk e ganha uma estrela na Calçada da Fama

Aos 74 anos, 50 deles dedicados ao cinema, Michael Douglas finalmente recebeu sua – merecedíssima – estrela na famosa Calçada da Fama, em Hollywood. Na presença da família, fotógrafos e fãs, o astro de mais de 60 filmes e vencedor do Oscar inaugurou o ponto que homenageia sua carreira.

A cerimônia passou a ser ainda mais emocionante quando todos se depararam com Kirk Douglas que, com seus 101 anos e andando de cadeira de rodas, fez questão de prestigiar o filho neste momento tão ilustre. A estrela de Michael, aliás, fica próxima à do pai, que também recebeu a homenagem por sua carreira artística.

Antes de chegarem ao local, Catherine Zeta-Jones publicou um vídeo em seu Instagram, mostrando o orgulho pelo marido, Michael, receber a Estrela da Calçada da Fama. “No caminho para a cerimônia da Calçada da Fama de Hollywood. Meu marido está recebendo sua Estrela! Viva para Hollywood”, disse ela, animada.

Posteriormente, divulgou um vídeo em que mostra Kirk Douglas chegando ao local, também animado.

Ter uma carreira estrelada aparentemente é de família. Afinal, Kirk Douglas também possui uma Estrela na Calçada da Fama por sua trajetória memorável na TV e no cinema.

Segundo a Reuters norte-americana, o ator se mostrou feliz e honrado de receber esta homenagem: “Eu tive a sorte de fazer parte da clássica Hollywood e da nova Hollywood”, disse ele.

Michael disse, ainda, que teve a honra de se juntar aos mais de 2.600 homens e mulheres representados na Calçada da Fama: “Eles são pessoas que se preocupam apaixonadamente com o que fizeram e com entretenimento de pessoas ao redor do mundo”.

A sua co-estrela no filme “A síndrome da China”, a atriz Jane Fonda, também esteve presente na homenagem.

Por que demorou tanto?

“Quando eu soube que Michael estava ganhando uma estrela, eu pensei: ‘Por que demorou tanto?’. Principalmente porque ele sempre esteve à frente de seu tempo”, disse Fonda em uma cerimônia que marcou a ocasião.

Douglas apareceu em mais de 60 filmes e programas de televisão, incluindo a série policial dos anos 1970 “Ruas de San Francisco”, os thrillers psicológicos “Atração fatal” e “Instinto selvagem”, e mais recentemente no filme da Marvel “Homem Formiga”.

Fonda, que é filha de Henry Fonda, disse que ela e o ator enfrentaram o desafio de nascerem na realeza de Hollywood e terem de encontrar seus caminhos próprios naquele mesmo mundo. “Os nossos pais foram lendas do cinema”, disse ela.

Douglas também é produtor de cinema. Na função, ganhou um Oscar pelo filme “Um estranho no ninho”, de 1975.

