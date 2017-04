Michael Fallon, ministro britânico, culpa a Rússia por vítimas de ataque terrorista

O ministro britânico Michael Fallon, da Defesa, disse neste domingo (9) que a Rússia é indiretamente responsável pela morte das 87 vítimas do ataque químico de Khan Sheikhun, na Síria. Fallon apontou a responsabilidade russa em coluna publicada no jornal The Sunday Times. O país é considerado o “principal apoio” do regime de Bashar al-Assad.

“Indiretamente, a Rússia é responsável por cada morto civil da semana passada. Se a Rússia quiser ser absolvida de qualquer responsabilidade nos ataques futuros, Vladimir Putin deve fazer com que sejam respeitados seus compromissos de desmantelar de uma vez por todas o arsenal de armas químicas de Assad e se comprometer plenamente com os esforços das Nações Unidas a favor da paz”, escreveu Fallon.

“Podemos colocar fim ao interminável sofrimento dos sírios, mas apenas se Moscou também receber a mensagem dos bombardeios da noite de quinta-feira”, disse também o ministro. Ele referiu-se aos 59 mísseis de cruzeiro Tomahawk lançados pelos Estados Unidos rumo à base aérea síria de Al Shayrat.

“Hoje pedimos a todas as partes envolvidas que voltem a se sentar em uma mesa e cheguem a um acordo”, prosseguiu o ministro da Defesa britânico. “Este acordo deve abrir caminho a um governo representativo no qual Assad não desempenhe nenhum papel”, acrescentou.

Comentários