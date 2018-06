Michel Temer aprovou a redução das emissões de gases causadores do efeito-estufa

O presidente Michel Temer aprovou, nessa terça-feira, um documento com as metas anuais de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa para os próximos dez anos. Para alcançar esse objetivo, o governo federal projeta um maior uso de biocombustíveis como o etanol e o biodiesel, menos poluentes.

De acordo com o emedebista, a medida também deverá gerar uma menor dependência do País em relação ao mercado externo de petróleo, com a a consequente redução no preço final dos combustíveis: “Vamos diminuir de 11,5% para 7% a dependência externa de combustíveis”.

Ainda segundo ele, com isso o Brasil estará menos exposto à variação internacional do preço do petróleo e às flutuações cambiais. “Quem sabe, em um futuro muito próximo, consigamos evitar acontecimentos como esse que se verificou nas duas últimas semanas”, mencionou o chefe do Palácio do Planalto.

Ele se referia à greve nacional dos caminhoneiros, deflagrada no dia 21 de maio por conta dos elevados preços do diesel. O movimento, com bloqueios de estradas em todo o território nacional, provocou uma crise no abastecimento de diversos itens no País, incluindo a falta de combustíveis e longas filas em postos, além da falta de determinados artigos em lojas e supermercados.

Detalhes

As metas propostas pelo CNPE (Conselho Nacional de Política Energética) estão integradas à Política Nacional de Biocombustíveis. Elas reduzem 10% nas emissões de carbono na matriz de combustíveis do país, passando dos atuais 74,25 gramas de gás carbônico por megajoule (g CO2/MJ) para 66,75 g CO2/MJ, o que corresponde à retirada de 600 milhões de toneladas de carbono da atmosfera até 2028.

Na avaliação do Ministério do Meio Ambiente, o estabelecimento da meta resultará em investimentos de R$ 1,3 trilhão na expansão da produção de biocombustíveis pelos próximos dez anos e a redução de pelo menos 0,84% do preço dos combustíveis ao consumidor até o fim desse período.

“A aprovação das metas serve exatamente para dar um testemunho do compromisso do governo brasileiro com a qualidade de vida no mundo e com a possibilidade de baixar o preço do combustível, que às vezes nos captura, como recentemente nos capturou. São medidas que não terão efeito imediato, amanhã ou depois de amanhã, mas nos próximos dez anos”, salientou o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco.

Áreas de Preservação

O presidente também aproveitou o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nessa terça-feira, para anunciar a criação de duas áreas de preservação ambiental, uma localizada na região amazônica e outra no Estado da Bahia.

“Eu acabo de assinar duas novas áreas de preservação: a Reserva Extrativista do Baixo Rio Branco, na Floresta Amazônica, e um refúgio de vida silvestre para a ararinha azul, na Bahia. Antes extinta em seu habitat, a ave está sendo reintroduzida na natureza”, concluiu.

Deixe seu comentário: