Michel Temer aprovou um investimento de 750 milhões de reais na construção de um reator nuclear para produção de medicamentos de radioterapia no SUS

O presidente Michel Temer anunciou, nessa quinta-feira, que o governo federal investirá R$ 750 milhões para o desenvolvimento do primeiro RMB (Reator Multipropósito Brasileiro), que produzirá radiofármacos para o SUS (Sistema Único de Saúde) a preços de custo. Nesta sexta-feira, o chefe do Executivo participa do evento que marcará o início da obra, localizada na cidade de Iperó (SP).

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o emedebista ressaltou que a unidade atenderá a muitos pacientes de doenças graves, que atualmente não contam com acesso a esse tipo de tratamento. “Grande parte do material radioativo usada para o tratamento de câncer no Brasil é importada”, destacou. “Para acabar com essa dependência externa, vamos construir o primeiro reator nuclear brasileiro.”

Temer disse, ainda, que a tecnologia foi desenvolvida em parceira com a Marinha e tem fins pacíficos, embora envolva o plano brasileiro de alcançar a auto-suficiência no processo de enriquecimento de urânio. “Este governo investe em novas tecnologias e ações que contribuam para o crescimento econômico do País e para o bem-estar de todos os brasileiros”, finalizou.

Detalhes

De acordo com o Ipen (Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares), o RMB é um empreendimento cuja execução está sob a responsabilidade da Cnen (Comissão Nacional de Energia Nuclear), por meio da DPD (Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento), que coordena os trabalhos de desenvolvimento realizados por meio de seus institutos de pesquisa.

Dentre os principais objetivos do RMB e das instalações nucleares e radioativas associadas está a produção de radioisótopos e radiofármacos visando suprir toda a demanda nacional,

inclusive do molibdênio-99 gerador do tecnécio-99m, que é o radioisótopo mais utilizado

na medicina nuclear, e que não é produzido no País.

O plano inclui, ainda, a irradiação e o teste de combustíveis nucleares e materiais estruturais, destinados a avaliar a integridade estrutural destes quando submetidos a altas doses de radiação, o que ainda não existe no País.

Instalações

Todas as instalações e infraestrutura associadas ao empreendimento estão localizadas em um terreno de aproximadamente 200 hectares, 580 metros acima do nível do mar, no município de Iperó, distante cerca de 125 quilômetros da capital paulista.

A área é anexa ao Cea (Centro Experimental Aramar), onde é desenvolvida parte do Programa de Desenvolvimento de Propulsão Nuclear da Marinha do Brasil, operado pelo CTMSP (Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo).

“Embora esteja em área contígua ao Cea, o RMB se constituirá de uma área independente e operada exclusivamente pela Cnen (Comissão Nacional de Energia Nuclear)”, complementou o texto do Ipen.

O projeto conceitual dos sistemas nucleares e convencionais do RMB e Instalações Nucleares e Radiativas associadas estão sendo desenvolvidos pelo pessoal técnico dos Institutos de Pesquisas da DPD/Cnen, liderados pelo Ipen, que agrega experiência nacional em projeto de reator nuclear, operação e reforma de reator de pesquisa, além do desenvolvimento e fabricação de elementos combustíveis (100% em alguns casos) e da liderança nacional na produção e distribuição de radioisótopos.

