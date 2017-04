Michel Temer assumiu a linha de frente das negociações com a Previdência, jantando e almoçando com deputados e senadores

Michel Temer assumiu a linha de frente das negociações sobre a Previdência. Faz agora, com seus ministros, um pente-fino para detectar nomes da base no Congresso que resistem à proposta. Ele marcou reunião nesta terça-feira (11), no Planalto, com todos os deputados da comissão que discute o tema. Um auxiliar diz que os principais pedidos dos aliados foram atendidos e ressalta que, após esse último encontro, atitudes contra a reforma serão vistas como gestos de oposição ao governo.

Em um último aceno, aliados do presidente avaliam que seria possível fazer uma redução ainda maior na idade mínima para a aposentadoria das mulheres. A previsão é de que o texto final fixe o piso em 65 anos para eles e 60 para elas.

O Instituto Lula diz que vai à Justiça se o governo Temer usar, na internet, vídeos do petista defendendo uma reforma da Previdência. Auxiliares reafirmam que o ex-presidente não endossa a proposta que o Planalto enviou ao Congresso. (Folhapress)

