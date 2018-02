Michel Temer convocará os governadores para alinhar ações de segurança nesta semana

O presidente Michel Temer decidiu convocar governadores para reuniões em Brasília. A reunião deverá ocorrer nesta semana. Na esteira do novo Ministério da Segurança, ele quer alinhar ações junto aos governos estaduais para dar maior eficácia no combate à violência.

Depois da intervenção federal no Rio de Janeiro, Temer foi alertado da preocupação de governadores com a situação da segurança pública em outras unidades da federação.

O deputado Danilo Forte (DEM-CE) chegou a pedir pessoalmente ao presidente uma intervenção no Ceará nos mesmos moldes do Rio. Argumentou que a violência nos dois estados é muito semelhante.

Temer disse que iria conversar com o governador do Ceará, Camilo Santana, mas que não cogita fazer novas intervenções: a ordem é priorizar esforços para implementar o novo ministério.

Nos bastidores, conforme o Blog do Camarottti, do portal G1, integrantes do governo têm afirmado que não dá para banalizar o instrumento da intervenção federal.

Nordeste

Logo após o anúncio da criação do Ministério da Segurança Pública, cuja criação oficial está prevista para ser anunciada pelo governo nesta segunda-feira, os governadores da Região Nordeste começaram a se articular para debater a questão do combate a criminalidade nos nove estados nordestinos, para levar demandas ao governo federal.

De acordo com governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria (PSD) a intenção é que os entes federados elaborem uma proposta conjunta para melhorar a questão da segurança pública na região.

As reuniões dos Estados nordestinos normalmente ocorrem a cada dois meses, para uma discussão sobre possíveis soluções de seus problemas. Agora, segundo Farias, o debate logicamente será em torno da questão do combate à criminalidade. “É o tema número um no Brasil, a segurança pública é de interesse de todo o País”.

A ideia é que seja elaborado um rol de sugestões, que serão levadas ao presidente da República, Michel Temer. “Não é nada de desagravo, não é reclamação, vamos preparar sugestões e de forma propositiva criar uma parceria com o governo federal para melhorar o nosso padrão de segurança”, completou o governador do Rio Grande do Norte.

O governador da Paraíba, Ricardo Coutinho (PSB), diz que os governantes “já têm uma discussão acumulada sobre isso, não é novidade para nós que já construímos um documento sobre segurança, fizemos propostas concretas aos governos durante os últimos sete anos sobre pautando a participação da União nisso e imaginando a participação dos municípios, porque tem que ter”.

Para Coutinho, é necessário que seja construída uma mesma base de atuação entre todos os estados nordestinos, como foi feito na Paraíba: “Estamos pedindo basicamente aquilo que fizemos aqui em relação a estrutura e tecnologia porque, quando você tem desequilíbrios entre um Etado e outro vizinho, você provoca naturalmente focos de tensão significativos”.

A próxima reunião de governadores do Nordeste deverá ser em João Pessoa, na Paraíba. A data ainda não foi fechada.

Com prefeitos

Depois da intervenção no Rio, Michel Temer deu mais um passo para tentar alavancar a sua popularidade. Estabeleceu linha direta com prefeitos, e por isso já alinha a mesma conduta com governadores. Semana passada, tirou dinheiro do “bolso” dos congressistas e repassou R$ 2 bilhões aos municípios brasileiros usando verba que seria para pagar emendas.

Em vez de devedores dos deputados, os prefeitos, bons puxadores de votos, agradeceram o presidente. Entusiastas da reeleição o aconselham, agora, a pedir aos Estados a lista de prioridades na área de segurança.

De acordo com a Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S.Paulo, aliados avaliam que o presidente precisa saber o nível de insatisfação e exigência da população. Consideram importante os governadores entregarem o “dever de casa” que estão fazendo e não só a “conta a pagar” para o presidente.

