Michel Temer decide nÃ£o ir ao FÃ³rum de Davos

Com a aproximação da eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, o presidente Michel Temer decidiu não comparecer ao Fórum Econômico de Davos, na Suíça, de 17 a 20 de janeiro. O peemedebista, que mandará como representante o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, pediu que a equipe internacional do Palácio do Planalto redija para os organizadores do evento mundial uma carta de desculpas pela ausência.

A decisão foi motivada pelo temor de que o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), candidato do governo, seja impedido de disputar a reeleição para o posto. Os adversários dele ingressaram com ação no STF (Supremo Tribunal Federal) questionando a candidatura, argumentando que não pode haver reeleição para o cargo. Já os aliados de Maia alegam que ele está liberado para concorrer, pois cumpre apenas um mandato-tampão desde julho, quando substituiu Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que teve o mandato cassado.

Oficialmente, Temer tem afirmado que não se envolverá no processo de escolha. Nos bastidores, porém, o governo tem articulado a desistência de candidatos adversários e o apoio de siglas à reeleição. Até agora, por exemplo, o Planalto conseguiu convencer o PSDB e o PMDB a apoiarem Maia.

A reeleição do democrata representa para o presidente a garantia de ter um aliado fiel como vice-presidente do País, uma vez que o cargo é o primeiro na sucessão presidencial, e de não ser aberto um processo de impeachment contra o peemedebista caso novas delações premiadas envolvam o seu nome. (Folhapress)

