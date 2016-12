Michel Temer deve antecipar a reforma ministerial para janeiro

Sob pressão para promover mudanças em sua equipe, o presidente Michel Temer resiste, mas acabará impelido a promover uma reforma ministerial em janeiro. Ele prefere fazer as alterações em fevereiro, após a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. Mas tanto a disputa pela sucessão do presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), quanto os novos capítulos da delação da Odebrecht podem precipitar a dança das cadeiras no primeiro escalão.

Em um café com jornalistas, no último dia 22, Temer disse que “não há nenhuma intenção neste momento de fazer qualquer modificação ministerial”. Logo depois, contudo, ressalvou que, “naturalmente”, não sabe o que vai “acontecer lá pra frente”. É nesse contexto que tanto os novos capítulos das revelações da Odebrecht quanto o embate pela cadeira de Rodrigo Maia influirão na reforma.

Paralelamente, há receio de que o vazamento de novos trechos das delações de executivos da Odebrecht voltem a expor seus principais auxiliares: o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o secretário-executivo do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), Moreira Franco. Ambos foram citados na delação do ex-diretor de Relações Institucionais Claudio Melo Filho, mas rechaçam as acusações.

Temer também sofre pressão para substituir Alexandre de Moraes por um “notável”. Aliados desferem críticas de que ele ainda se comportaria como “secretário de Segurança Pública”, cargo que exerceu no governo de São Paulo. “Ele não tem a estatura de um Nelson Jobim ou um Miguel Reale”, diz um aliado assíduo no gabinete de Temer.

No Planalto, o temor é que os novos capítulos da delação da Odebrecht e a sucessão na Câmara aprofundem a divisão na base aliada, de modo a ampliar a turbulência política, fragilizar o governo e frustrar o avanço das reformas estruturantes, como a da Previdência Social e trabalhista – ambas em andamento na Câmara.

