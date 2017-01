Ao final de uma semana marcada por dois massacres com 91 mortos em presídios da Região Norte, o presidente Michel Temer deve se reunir neste fim de semana com a presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministra Cármen Lúcia, para tratar da crise penitenciária. A agenda de Temer divulgada pela assessoria do Palácio do Planalto para o final de semana, entretanto, não previa compromissos oficiais.

A data do encontro, segundo interlocutores dos presidentes dos dois Poderes, ainda está indefinida. Pode ocorrer tanto neste sábado (07) quanto neste domingo (08). Ainda de acordo com assessores, Temer e Cármen Lúcia conversaram por telefone nesta sexta-feira (06), após a divulgação da matança na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo – que deixou 31 mortos no maior presídio de Roraima –, para discutir a situação dos presídios.

No início da semana, entre domingo (1º) e segunda (2), 56 presos haviam sido mortos em uma rebelião no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus. No diálogo telefônico desta sexta, os presidentes da República e do Supremo teriam combinado de se encontrar pessoalmente neste fim de semana para aprofundar a discussão sobre o caos nas prisões.

Na conversa prévia, ficou acertado que eles voltariam a se falar por telefone neste sábado para definir a data da reunião. O local do encontro, conforme assessores, não está definido. Temer teria indicado, inclusive, que poderia ir ao encontro da presidente do STF para a conversa privada.

Na reunião, além de tratar da repercussão dos massacres registrados nesta semana em Manaus e Boa Vista, os chefes do Executivo e do Judiciário pretendem negociar possíveis ações conjuntas entre os dois Poderes para conter a crise nos presídios e evitar que as rebeliões que ocorreram na Região Norte se espalhem para outras penitenciárias do País. (AG)

