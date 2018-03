Michel Temer disse que cada Estado recebeu mais de 1 bilhão de reais para construir presídios

Nessa sexta-feira, durante um evento de entrega de ambulâncias em Sorocaba (PR), o presidente Michel Temer afirmou que os Estados receberam R$ 1,2 bilhão para construir novas unidades prisionais. “Ninguém suporta mais a superlotação das penitenciárias, que vive gerando conflitos e rebeliões”, ressaltou.



O assunto já havia sido abordado por ele no dia anterior, em encontro com governadores no Palácio do Planalto, ao anunciar um financiamento de R$ 42 bilhões, pelos próximos cinco anos, para investimentos em segurança pública – a maior parte da verba será concedida por meio do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).



Em janeiro, o Ministério da Justiça informou que o governo federal havia repassado R$ 1,2 bilhão aos Estados nos 12 meses anteriores, por meio do Funpen (Fundo Penitenciário Nacional). No entanto, a execução dos recursos era de apenas 4% do total repassado.



Nesta sexta-feira, o emedebista afirmou que o governo poderá liberar outros recursos para a compra de equipamentos, mas não informou os valores: “Além desse R$ 1,2 bilhão que nós estamos colocando para construir penitenciárias, outras verbas poderão vir para equipamentos”.



Assim como fez diante dos governadores, Temer pediu aos prefeitos e vereadores que auxiliem na mobilização em favor do combate à violência e à criminalidade. Ele voltou a destacar a criação do Ministério da Extraordinário da Segurança Pública e intervenção federal na área de segurança no Rio de Janeiro. O presidente frisou que o Rio serve de exemplo para o restante do País e que, por isso, foi preciso intervir no Estado.



“Se as coisas desandam lá no Rio de Janeiro, elas servem de mau exemplo para o País”, argumentou. “E a segurança pública é algo que interessa ao país inteiro Brasil inteiro.”



Tentativas



Em janeiro do ano passado, chacinas em presídios na região Norte do País levaram o governo federal a lançar o Plano Nacional de Segurança, cuja implementação acabou não deslanchando. Um ano depois, foram registradas novas rebeliões e mortes, dessa vez no Estado de Goiás.



O Palácio do Planalto ainda não conseguiu tirar do papel as obras de construção das cinco penitenciárias federais anunciadas na ocasião por Temer.



O Depen (Departamento Penitenciário Nacional) ficou vinculado ao novo ministério da Segurança Pública, comandado por Raul Jungmann. Na quarta-feira passada, o titular da pasta participou de sessão do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) ao lado da presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministra Cármen Lúcia. Os dois defenderam o respeito aos direitos de presos e criminosos.



O CNJ desenvolveu um novo banco para acompanhar processos e sistema prisional, alimentado pelos tribunais estaduais, é que deve estar concluído até o final de maio. Segundo Cármen Lúcia, estatísticas diferentes apontam que existem de 650 a 722 mil presos no País.

Ambulâncias e tráfico



A cerimônia da qual Michel Temer participou em Sorocaba marcou a entrega de ambulâncias para renovação da frota local do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Os prefeitos presentes no evento receberam as chaves dos veículos do próprio presidente da República.

Conforme o ministro da Saúde, Ricardo Barros (PP-PR), que esteve na solenidade, foram entregues 300 veículos desse tipo em todo o Brasil. Ele anunciou que o governo federal renovará 65% da frota da Samu, ao trocar unidades com mais de três anos de uso. Em 2017, foram entregues 562 ambulâncias e a projeção do governo federal é chegar a 2.173 novas unidades até o final de 2018.

Barros também ressaltou que está em fase final de licitação a contratação de uma empresa que colocará chips para o rastreamento de ambulâncias. Assim, será possível monitorar os deslocamentos dos veículos, agilizar o atendimento à população e aperfeiçoar as futuras trocas das unidades.

“Nós vamos acompanhar o deslocamento de cada ambulância, as próximas trocas não serão por certificado, mas pelas mais rodadas, porque nós saberemos quais [ambulâncias] que rodaram mais”, explicou o ministro.

O ministro afirmou que o rastreamento também vai ajudar no combate ao tráfico de drogas e de armas, que, por vezes, utiliza ambulâncias. “Hoje, se você enche uma ambulância de droga e de arma, liga a sirene, ninguém vai parar”, alertou. “Infelizmente, em alguns momentos nós temos esse problema.”

Temer não escondeu a surpresa com esse detalhe mencionado pelo ministro. “Os criminosos são criativos, não é mesmo? A ambulância liga a sirene, ninguém para e ela pode estar carregada de drogas!”, reagiu.

Deixe seu comentário: