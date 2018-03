Michel Temer disse que o seu governo pode ter sido “o melhor que o Brasil conheceu nos últimos anos”

Em um discurso de quase uma hora nessa terça-feira, o presidente Michel Temer afirmou que, “com toda a modéstia de lado”, o seu governo pode ter sido “o melhor que o Brasil conheceu nos últimos anos”. A manifestação foi feita durante a sua participação na cerimônia de abertura da Sessão Plenária da Facesp (Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo), na capital paulista.

Para embasar as suas declarações, o emedebista mencionou reformas feitas durante a sua gestão iniciada em maio de 2016 e defendeu medidas de seu governo nas mais diversas áreas – desde o teto nos gastos públicos até a conclusão da transposição do rio São Francisco, passando pelo acordo em negociação com a União Europeia e até pel intenção de ampliar as reservas marinhas nacionais.

“Em todos os setores em que coloquei os ministros, tudo deu certo”, disse ele durante o evento no Centro paulitano. Ele não falou, porém, sobre as investigações das quais tem sido alvo e que levaram à quebra do seu sigilo bancário na última semana.

Em relação à reforma da Previdência, Temer ainda afirmou que não é improvável que até setembro a intervenção no Rio de Janeiro possa terminar, e o projeto que altera as regras do setor possa ser votado até novembro.

Caso isso não ocorra, ele disse que certamente a votação ficará para o próximo governo. “A reforma da Previdência saiu da pauta legislativa, mas continua na pauta política. Qualquer candidato à Presidência da República terá que dizer se é a favor ou contra.”

O chefe do Executivo alegou, ainda, ter sofrido uma “campanha brutal” por parte dos adversários da reforma, que segundo ele seriam “segmentos privilegiados”. “Eu denuncio, eu acuso esses setores. O País perdeu a ideia de liturgia, de autoridade, de uma certa hierarquia”, criticou, em relação aos opositores da proposta, mas sem detalhar quem seriam eles.

Ele ainda destacou a intenção de realizar uma simplificação tributária até o fim deste ano. Na parte final do evento, o presidente não falou com a imprensa.

Refis

Temer também afirmou que o Palácio do Planalto deverá apresentar uma solução para derrubar o veto ao Refis das micro e pequenas empresas enquadradas no Simples Nacional. O veto havia sido dado por ele mesmo, no início deste ano, sob a justificativa de que a medida violaria a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Na época, o Palácio do Planalto havia afirmado que a iniciativa não apresentou um estudo de impacto nas contas públicas e não incluiu previsão de medidas compensatórias.

“Nós temos uma solução que será levada para que o Poder Executivo não sofra uma eventual acusação de crime de responsabilidade”, justificou. “O governo federal apoia a queda desse veto e agora nós resolvemos esse assunto.”

Deixe seu comentário: