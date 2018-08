Michel Temer diz cogitar distribuir senhas e limitar a entrada de venezuelanos em Roraima

O governo federal cogita distribuir senhas e limitar a entrada de venezuelanos em Roraima, afirmou o presidente Michel Temer (MDB) nesta quarta-feira (29). Ele disse que outras medidas podem ser adotadas para organizar os serviços públicos no Estado, pressionados pelo grande fluxo de imigrantes que têm chegado à região.

O presidente publicou um decreto na terça-feira (28) em que “fica autorizado o emprego das Forças Armadas no período de 29 de agosto a 12 de setembro de 2018” na faixa da fronteira norte e leste e rodovias federais. Em Boa Vista, capital de Roraima, 25 mil venezuelanos estão instalados, o que equivale a 7,5% da população da cidade.

“As coisas estavam caminhando em um ritmo desagradável entre o povo venezuelano e brasileiro”, disse o presidente em alusão aos ataques a barracas de venezuelanos em Pacaraima, há duas semanas. Ao anunciar as medidas, Temer retomou as críticas ao presidente venezuelano Nicolás Maduro. “Há um ano e meio, propusemos ajuda humanitária e o governo [da Venezuela] recusou. “A nossa política é de acolher no nosso País. Não é só política, é parte dos tratados internacionais”, afirmou Temer. Ele repetiu que a crise na Venezuela “coloca em desarmonia o próprio continente americano”.

Travestis

Quatro transexuais venezuelanos que fugiram de seu país em busca de melhores condições de vida conseguiram chegar ao Rio de Janeiro através de um programa de interiorização do governo federal. Duas delas, Francis Lombardi, 28 anos, e Maria Gabriela Hernandez, 22, se conheceram em Roraima há nove meses e foram para o Rio juntas. Ambas já foram roubadas, agredidas e vítimas de preconceito desde que chegaram ao Brasil. A mais nova afirmou que foi confundida com uma prostituta quando vivia no Norte do país.