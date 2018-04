Michel Temer empossa nesta segunda-feira os novos ministros da Saúde e dos Transportes

Em meio a mais uma crise política no governo, deflagrada desta vez com a prisão de amigos de Michel Temer pela Operação Skala da PF (Polícia Federal), o emedebista antecipou para esta segunda-feira a posse de ministros que entram no lugar de titulares que deixarão os seus cargos para concorreram a cargos eletivos no pleito deste ano.

Durante a cerimônia, marcada para as 10h30min no Palácio do Planalto, assinarão Valter Casimiro Silveira para os Transportes e Gilberto Occhi para a Saúde – este último deixa o comando da Caixa Econômica Federal, que terá como novo presidente Nelson Antônio de Souza, também presente ao ato.

Ao todo, 11 ministros devem ser substituídos até o final desta semana, pois no próximo sábado termina o prazo de desincompatibilização de integrantes do Executivo que pretendem concorrer em outubro.

Quem são

Valter Casimiro Silveira é diretor-geral do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes). Ele entra no lugar de Maurício Quintella (PR-AL). Inicialmente, a posse aconteceria somente nesta quinta-feira, segundo líderes do PR, partido que o indicou depois que as três primeiras opções da sigla enfrentaram resistência no governo por figurarem em denúncias (o ex-deputado federal Bernardo Santana, o senador Wellington Fagundes e a ex-vice-presidente da Caixa Deusdina dos Reis Pereira).

Em reunião na última quarta-feira, Temer e dirigentes do PR definiram também que Herbert Drummont, hoje secretário de Política e Integração do ministério, será o novo secretário-executivo da pasta.

Já Gilberto Occhi, indicação do PP, entra no lugar de Ricardo Barros (PP-PR), que retoma seu lugar de deputado federal e pretende assumir o comando da CMO (Comissão Mista de Orçamento) – esse colegiado é considerado importante por definir recursos para o governo.

Barros já havia entregue sua carta de demissão, mas o Planalto estava segurando a publicação da exoneração porque havia dificuldade de decidir quem ficaria no lugar de Occhi na Caixa Econômica, posto que o PP não queria abrir mão. Uma reunião entre Temer e a cúpula do partido estava prevista para esta segunda-feira, mas o governo se antecipou e bateu o martelo no sábado.

Occhi é ligado ao presidente do PP, Ciro Nogueira (PI), e é uma espécie de coringa do partido: antes de comandar a Caixa e de assumir a Saúde, foi ministro das Cidades e da Integração.

O seu sucessor na Caixa Econômica, Nelson Antônio de Souza, é atualmente vice-presidente de Habitação do banco, onde entrou em 1979 e já ocupou os cargos de diretor executivo de Gestão de Pessoas, chefe de gabinete da presidência, superintendente nacional da região Nordeste e do FGTS, entre outros. Em 2014, ele assumiu a presidência do Banco do Nordeste.

Articulações

Ao longo desse domingo, Michel Temer se reuniu com o seu núcleo político mais próximo para definir os sucessores de outros ministérios, além de tratar da estratégia política para enfrentar as consequências do desgaste provocado pela prisão de seus amigos na quinta-feira – eles acabaram soltos na noite de sábado, por ordem do ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal).

O Palácio do Planalto teme que os depoimentos do grupo tragam elementos para fundamentar a apresentação de uma terceira denúncia contra Temer por corrupção, no âmbito do inquérito que investiga o favorecimento de empresas do segmento portuário por meio de um decreto assinado pelo emedebista, supostamente em troca de propina.

