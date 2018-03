Michel Temer evitou comentar a prisão de seus amigos pela Polícia Federal e disse que os seus adversários terão que fazer “malabarismo” para criticar o governo

O presidente Michel Temer evitou comentários sobre a Operação Skala, da PF (Polícia Federal), que levou à prisão preventiva os ex-assessores José Yunes e o coronel João Batista Lima, que também são amigos próximos do emedebista. Em discurso, ele afirmou que os adversários terão que fazer “malabarismo” para criticar a sua gestão e não deu declarações à imprensa durante a inauguração de um novo terminal no aeroporto de Vitória, capital Espírito Santo, na manhã dessa quinta-feira.

“Em um período eleitoral, os adversários terão de fazer muito malabarismo para nos criticar”, declarou o presidente

A intenção de Temer era aproveitar a cerimônia em Vitória como forma de demostrar avanços em seu governo e fortalecer sua pré-candidatura ao Planalto. O complexo aeroportuário, que inclui um terminal de passageiros com quase 30 mil metros quadrados e uma pista de pouso de 2.058 metros de comprimento, consumiu R$ 559,4 milhões dos cofres federais.

Na manhã dessa quinta-feira foram presos o empresário e advogado José Yunes, o presidente da empresa Rodrimar,

Antonio Celso Grecco, o ex-ministro de Agricultura Wagner Rossi e o coronel da reserva da PM (Polícia Militar) João Batista de Lima Filho, conhecido como “Coronel Lima”. A vinculação do grupo ao presidente pode atrapalhar os seus planos políticos.

Cerimônia

O chefe do Executivo falou por cerca de quatro minutos, mantendo o tom de campanha eleitoral, mas sem entusiasmar a maioria dos presentes. As palmas mais fortes vieram de políticos que compunham sua comitiva e autoridades locais.

A cerimônia em Vitória foi isolada, no novo terminal aéreo que fica distante cerca de um quilômetro da avenida que dá

acesso ao complexo aeroportuário. Apenas convidados e credenciados tiveram acesso ao evento. Três faixas de agradecimento a Temer foram fixadas na parede.

Uma delas citava também os ministros Dyogo Oliveira, do Planejamento, Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Maurício Quintella, dos Transportes, Portos e Aviação Civil, que deixou o cargo nessa quinta-feira. Também presente à inauguração, o ministro da Fazenda e provável candidato ao Palácio do Planalto, Henrique Meirelles, não foi lembrado na homenagem.

O governador do Espírito Santo, Paulo Hartung não compareceu à cerimônia de inauguração do aeroporto, sem que a sua assessoria confirmasse o motivo da ausência. Ele foi representado pelo vice, Cesar Colnago.

“Ato esptaculoso”

Mesmo com a ressalva de que ainda é preciso aguardar mais elementos sobre a decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luis Roberto Barroso que levou à prisão de amigos do presidente Michel Temer, interlocutores do Palácio do Planalto classificaram a decisão de hoje como mais um “ato espetaculoso” por parte do ministro do STF.

Sob condição de anonimato, um auxiliar direto da Presidência da República disse a repórteres em Brasília que acredita ser “uma possibilidade” de que a decisão de hoje seja “uma reação ao fato de o presidente ter se declarado candidato a um segundo mandato”.

Barroso, que no final de fevereiro autorizou a quebra de sigilo bancário de Temer, virou uma espécie de algoz do governo a ponto de o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, já ter anunciado que pretende se licenciar do cargo para apresentar um pedido de impeachment do ministro da Corte.

