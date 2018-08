Nessa terça-feira, durante discurso a empresários em São Paulo, o presidente Michel Temer disse que a categoria deve manter o otimismo na economia brasileira e continuar investindo no País. “Não devemos olhar muito para as incertezas do período eleitoral”, preconizou. “Nenhum outro governante poderá prejudicar o que fizemos.”

