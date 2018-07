Michel Temer foi ao médico para retirar uma verruga do rosto

Na tarde dessa quinta-feira, o presidente Michel Temer passou por um procedimento para retirada de uma verruga do rosto. A pequena operação, cuja finalidade teria sido apenas estética, foi realizada em Brasília, no serviço médico da Câmara dos Deputados.

De acordo com a assessoria de comunicação do Palácio do Planalto, o chefe do Executivo (que completará 78 anos em setembro) deixou o seu gabinete por volta das 14h30min e permaneceu na Casa legislativa durante aproximadamente uma hora.

Em seguida, ele se dirigiu ao Palácio do Jaburu – a sua residência oficial – e depois embarcou rumo a São Paulo.

Procurada pela imprensa, a direção da Câmara dos Deputados respondeu que, por questões de sigilo médico, não poderia fornecer informações sobre o procedimento ao qual o emedebista foi submetido.

A escolha do Parlamento se deve pela condição de Temer como ex-deputado federal (de 1991 a 2010, período em que ele chegou a presidir a Casa por duas legislaturas). Isso dá a ele o direito de recorrer ao atendimento médico da Câmara.

O prédio dispõe de profissionais de saúde e equipamentos que incluem até mesmo um tomógrafo para atendimento de parlamentares e servidores.

De acordo com a agenda oficial divulgada pela Secretaria de Comunicação, Temer se reuniu na manhã dessa quinta-feira com o senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) e com os ministros Sérgio Etchegoyen (Segurança Institucional) e Eduardo Guardia (Fazenda).

Exames

Há cerca de duas semanas, Temer viajou para São Paulo para passar por exames cardiológicos de rotina. Conforme assessores da Presidência da República, os resultados estavam “dentro da normalidade” e o emedebista foi liberado em seguida.

Ele costuma viajar à capital paulista para fazer exames de acompanhamento do tratamento urológico ao qual foi submetido no ano passado.

Em casa

Michel Temer chegou na noite dessa quinta-feira em sua residência particular no bairro Alto de Pinheiros, em São Paulo. O emedebista está capital paulista desde o fim da tarde e, segundo consta, sem compromissos públicos.

De acordo com a assessoria do Palácio do Planalto, a agenda do emedebista em sua base eleitoral é privada e ainda não há uma confirmação de quando ele voltará para o Distrito Federal.

No escritório particular do presidente da República, de onde ele costuma despachar quando está em São Paulo, ainda não houve movimentações desde que o presidente desembarcou na capital paulista.

