Michel Temer foi ao velório das vítimas do voo da Chapecoense, mas não discursou

O presidente Michel Temer contrariou a programação divulgada na véspera e participou nesse sábado do velório coletivo no estádio da Chapecoense, a Arena Condá, em homenagem às vítimas do acidente aéreo. Temer não discursou.

Pela programação divulgada na sexta-feira, o presidente chegaria cedo a Chapecó (SC) e, no aeroporto, faria uma homenagem às vítimas, mas não iria ao velório no estádio. “Não poderia dizer que iria ao estádio porque a segurança colocaria pórticos e revistaria as pessoas que entram. Só comuniquei agora para facilitar a vida de todos”, disse Temer nesse sábado.

Na sexta-feira, Temer foi criticado pelo pai de um jogador morto no acidente, que considerou uma falta de respeito ser chamado para ir ao aeroporto. O porta-voz do Planalto disse que houve um mal-entendido. Depois da cerimônia, Temer deu uma curta entrevista. “Foi um trágico acontecimento que abalou o País, abalou o mundo. Quando vejo essa chuva que está caindo aqui acho que é São Pedro chorando pela mortes desses jogadores”, declarou o presidente.

