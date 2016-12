Michel Temer poderá indicar dois dos sete ministros que integram o TSE e que têm mandatos até maio de 2017

O presidente Michel Temer poderá indicar dois dos sete ministros que integram o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e cujos mandatos se encerram até maio de 2017. Temer é alvo de ação proposta pelo PSDB que pede a cassação da chapa presidencial reeleita em 2014. A atual composição da corte pode, portanto, ser alterada antes do julgamento.

No dia 16 de abril vence o mandato do ministro Henrique Neves e no dia 5 de maio o da ministra Luciana Lóssio. Ambos são representantes da comunidade jurídica no TSE e foram indicados pela presidenta cassada Dilma Rousseff.

Caberá a Temer escolher os substitutos de Neves e Luciana com base em listas tríplices elaboradas pelo Supremo Tribunal Federal. A expectativa é de que para os lugares dos dois sejam apontados os ministros suplentes Admar Gonzaga Neto, ligado ao PSD do ministro Gilberto Kassab, e Tarcisio Vieira Carvalho Neto, próximo ao PMDB do senador Eunício Oliveira. O presidente teria revelado que tem receio em relação ao processo que pode culminar com a cassação da chapa. (AE)

