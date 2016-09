Michel Temer quer aproveitar a viagem aos EUA para atrair investidores para o Brasil

Depois da China, os Estados Unidos são o novo foco dos caixeiros viajantes de Brasília (DF), no esforço de retomada de confiança da economia brasileira e abertura de novos mercados. Enquanto Blairo Maggi (Agricultura), ficou pela Ásia, depois de o governo fazer seu début de vendedor no seminário empresarial em Xangai, no início do mês; o presidente Michel Temer vai aproveitar a ida a Nova York para a Assembleia Geral da ONU para conversar com empresários e o mercado financeiro, acompanhado de ministros.

Na ocasião, o foco maior será a atração de investimentos. Na segunda-feira e na terça-feira, o secretário-executivo do Programa de Parcerias de Investimentos, Moreira Franco – que deve se tornar oficialmente ministro na semana que vem, pela edição de medida provisória – e os ministros Maurício Quintella Lessa (Transportes) e Fernando Bezerra Coelho (Minas e Energia) farão três reuniões com grupos de 40 a 50 investidores. Bank of America, Citibank e Goldman Sachs levarão clientes, investidores e operadores para esses encontros.

Para essas reuniões, o governo preparou um resumo dos projetos de infraestrutura que vão a leilão. Secretários dos ministérios estarão disponíveis para encontros privados com investidores.

