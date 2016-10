Michel Temer rebateu as críticas ao novo ensino médio e disse que a reforma segue o modelo de países desenvolvidos

O presidente Michel Temer rebateu as críticas contra a proposta de reforma do ensino médio. Segundo ele, o intuito da mudança é aproximar o ensino brasileiro do adotado em países mais desenvolvidos. O novo plano, apresentado há uma semana por meio de uma medida provisória, propõe aumento na carga horária das aulas, maior flexibilização e exclusão de algumas disciplinas antes obrigatórias, como artes e educação física. O texto ainda será avaliado por deputados e senadores.

A uma plateia de empresários e convidados na revista Exame, Temer afirmou que em 2013 houve uma queda abrupta da aprendizagem e defendeu a tramitação por medida provisória. Segundo ele, a tramitação de um projeto de lei tradicional leva 90 dias e depois tranca a pauta. Já a medida prevê 120 dias de discussão.

O presidente acrescentou que o tema vinha sendo discutido há cinco anos e que lembra o antigo modelo do ensino médio, dividido entre clássico e científico.

