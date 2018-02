Michel Temer se reúne com relator da reforma da Previdência em Brasília

Na véspera da retomada dos trabalhos no Congresso Nacional, o presidente Michel Temer se reuniu na tarde deste domingo (4) com o relator da proposta de reforma da Previdência, deputado Arthur Maia (PPS-BA). O recesso parlamentar terminará nesta segunda (5), quando os parlamentares voltarão ao trabalho em Brasília. Com isso, o Palácio do Planalto vai intensificar as articulações para tentar aprovar a reforma.

Por volta das 16h30min, Arthur Maia e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, chegaram ao Palácio do Jaburu, residência oficial de Temer. Por se tratar de uma emenda à Constituição, a reforma da Previdência só será aprovada na Câmara se ao menos 308 deputados votarem a favor da proposta em dois turnos de votação. Depois, segue para a análise do Senado.

Pelo cronograma apresentado em dezembro pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a discussão da proposta será iniciada nesta semana. A votação está prevista para começar no dia 19 de fevereiro. O governo reconhece que o apoio de deputados à proposta não avançou entre o fim de 2017 e o início deste ano. Parlamentares aliados de Temer dizem que cerca de 270 deputados são, neste momento, favoráveis ao texto – número igual ao estimado em dezembro.

Na tentativa de impulsionar o apoio à matéria, ministros do governo já falam abertamente que o Planalto aceita fazer novas concessões no texto, desde que seja mantido o “núcleo” da reforma, com implantação da idade mínima e unificação do teto da aposentadoria para todos os beneficiários.

