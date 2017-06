Michel Temer se reuniu com o jurista Carlos Velloso, ex-presidente do Supremo para ouvir conselhos jurídicos

O presidente Michel Temer se reuniu com o jurista Carlos Velloso, ex-presidente do STF (Supremo Tribunal Federal). O encontrou ocorreu no Palácio do Jaburu e teve a participação ainda do ministro da Justiça, Torquato Jardim. O ministro Velloso disse ao jornal O Globo que é amigo de Temer há décadas e que às vezes atua como conselheiro jurídico informal. O presidente ligou para o ex-ministro do STF na quarta-feira, combinando o encontro.

Velloso chegou ao Palácio do Jaburu acompanhado por Torquato, que o pegou em casa. Ele caminhava com dificuldade, usando uma bengala devido a uma fratura no joelho. Velloso disse que não poderia comentar os detalhes da conversa, mas afirmou que Temer está muito tranquilo.

“Sou amigo do Temer desde quando ele era apenas um professor de Direito Constitucional na PUC de São Paulo. Eu era professor da PUC de Minas Gerais e ia a São Paulo cerca de uma vez por mês. Isso faz uns 40 anos, e, de vez em quando, ele me chama para dialogar sobre problemas jurídicos. Quer consultar a experiência de um velho advogado. Ele está muito tranquilo”, disse Velloso.

Carlos Velloso explicou que costumava receber convites do então reitor da PUC de São Paulo, Geraldo Ataliba, para dar aulas e palestras na instituição. Foi nesta época que conheceu Temer. Velloso é professor emérito da PUC de Minas. O ex-presidente do STF, nas conversas com outros juristas, costuma reclamar do individualismo hoje no Supremo, com os ministros muitas vezes divergindo publicamente. “O Supremo é uma instituição bicentenária, não se pode tirar essa grandeza”, disse Velloso.

DENÚNCIA

O Palácio do Planalto se prepara juridicamente para a denúncia a ser apresentada pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, contra Temer, com base na delação do empresário Joesley Batista. A avaliação entre o corpo de advogados é que o ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava-Jato na Corte, deveria levar suas decisões ao plenário.

Pela Constituição, a denúncia é apresentada pelo procurador ao STF, cujo presidente a encaminha à Câmara dos Deputados. Cabe à Câmara aceitar ou não a denúncia. Temer precisa de apenas 172 votos para barrar a denúncia, já que são necessários 342 votos de 513 para autorizar um processo contra o presidente da República.

VIAGEM À RÚSSIA

Temer viaja para a Rússia nesta segunda-feira, e o deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS) vai na comitiva. Perondi é aliado de Temer e cotado para ser o relator da eventual denúncia na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara dos Deputados. Em Moscou, Temer tem agenda marcada com o presidente russo Vladimir Putin, o primeiro-ministro Dmitry Medvedev, a presidente do Conselho da Federação, Valentina Matvienko, e o presidente da Duma de Estado, Vyacheslav Volodin.

Comentários