Michel Temer sobrevoa áreas atingidas pelas cheias no Rio Grande do Sul

O presidente Michel Temer sobrevoou nesta segunda-feira (9) as cidades de Rolante e Riozinho, duas das mais atingidas pelos temporais e alagamentos nos últimos dias. Contrariando expectativas da comunidade local, Temer não pousou em Rolante, seguiu direto para o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. No local, ele participou de solenidade de entrega de ambulâncias.

Oficialmente, a informação é de que a aeronáutica vetou a descida do presidente no campo do Esporte Clube Cruzeiro, em Alto Rolante. Ontem (8), o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, havia confirmado que Temer participaria do encontro com autoridades locais. A comunidade chegou a preparar o local do encontro.

