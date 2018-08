Michel Temer volta atrás, e repasse das loterias está mantido para o Esporte

Após pressão da comunidade esportiva do país, que envolveu diversos segmentos, como atletas, ex-atletas, clubes, confederações, ministérios (da Cultura, Sérgio Leitão e do Esporte, Leandro Cruz) e outros, o Palácio do Planalto voltou atrás em relação ao repasse da verba federal para ambas as pastas. E, nesta quarta-feira, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) a Medida Provisória que altera a MP 841, de 11 de junho de 2018, que trata do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) e da destinação do produto da arrecadação das loterias. O novo texto contempla investimentos de R$ 1 bilhão em segurança pública e preserva as verbas da cultura e do esporte, aumentando o percentual destinado ao Comitê Olímpico do Brasil (COB) e ao Comitê Paralímpico (CPB).

O texto anterior, publicado às vésperas da Copa do Mundo, retirava recursos do esporte e cultura para beneficiar o FNSP e o corte poderia chegar a cerca de R$ 500 milhões para o esporte em 2019. Só o Ministério do Esporte poderia sofrer com redução de 73% no repasse de recursos das loterias (perda de aproximadamente R$ 247 milhões para 2019; em 2017, a pasta recebeu R$ 340 milhões). As Secretarias Estaduais de Esporte e o Comitê Brasileiro de Clubes também sofreriam grande impacto com os novos repasses.

“Acredito que essa MP substituirá em definitivo a MP 841 (precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional). O governo fez uma manobra usando a Copa do Mundo para que a medida provisória passasse sem alarde, mas a nossa classe estava atenta. Nos unimos, fomos a Brasília, fizemos pressão e o governo entendeu que essa MP era um erro absurdo, iriam enterrar o esporte brasileiro. O mais triste é isso ter acontecido após o Jogos Rio 2016”, comentou Tiago Camilo, membro da comissão de atletas do COB. “Agora é olhar pra frente. Construímos uma nova página do esporte.”

Pelo novo texto, assinado pelo presidente da República, Michel Temer, e pelos ministros do Esporte, da Cultura, da Secretaria de Governo, Carlos Marun, e interino da Segurança Pública, Luís Carlos Cazetta, fica prevista a destinação de cerca de R$ 1 bilhão para a Segurança Pública; R$ 630 milhões para o Esporte; e R$ 412 milhões para a Cultura.

O COB que antes da MP 841 recebia 1,63% das loterias passa a receber 1,73%. E, além deste aumento, não precisará repassar parte desta verba para as confederações estudantis, do desporto escolar e do desporto universitário – no final das contas, o aumento seria de cerca R$ 50 milhões. Já o CPB receberá 0,96% da arrecadação (antes este percentual era de 1,00%) mas não precisará usar 15% com o desenvolvimento escolar e universitário.

Isso porque, a partir de agora, o Comitê Brasileiro de Clubes (0,5%; cerca de R$ 60 milhões), Confederação Brasileira do Desporto Escolar (0,22%, cerca de R$ 30 milhões) e a Confederação Brasileira do Desporto Universitário (0,11%, cerca de R$ 15 milhões), que deixariam de receber o repasse se a MP 841 vingasse, voltam a ser contemplados mas com valor inferior e de forma direta (prestarão contas ao Tribunal de Contas da União). A redistribuição contemplará ainda as Secretarias Estaduais de Esporte com cerca de R$ 200 milhões.

Segundo o COB, mesmo sem a obrigatoriedade de investir na base, a entidade continuará a promovê-la, organizando, por exemplo, os Jogos Escolares. Sobre o aumento de cerca de R$ 50 milhões, explicou que estudará a melhor forma de aproveitá-lo: “Temos o compromisso de continuar investindo nos Jogos Escolares da Juventude, que têm um potencial enorme não apenas de desenvolvimento das modalidades, mas também na formação de cidadãos. Pretendemos incrementar ainda mais esse projeto dentro do COB, além de investir os recursos também nas categorias de base, em conjunto com as Confederações. Nosso objetivo principal serão as categorias Sub-18 e Sub-21. O detalhamento das ações bem como de outros projetos ainda depende de estudo da nossa equipe técnica a partir da aprovação da MP em até 60 ou 120 dias”, explicou Rogério Sampaio, diretor-geral do COB.

Deixe seu comentário: