A ex-primeira-dama dos EUA Michelle Obama lançou sua biografia, intitulada “Becoming” (tornando-se, em tradução livre do inglês), em uma turnê que teve início em Chicago, sua cidade natal. O evento oficial de lançamento contou com uma plateia de 14 mil pessoas, que pagaram, cada uma, US$ 600 (cerca de R$ 2.300) para participar.

Deixe seu comentário: